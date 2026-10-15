РФ ударила реактивным дроном по супермаркету возле Одессы: фото последствий

Россия ударила реактивным "шахедом" по магазину в Одесской области, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Магазин частично разрушен, повреждены автомобили. Три человека ранены.
На месте работают все необходимые службы. Они помогают пострадавшим.
"Фактически постоянно под ударами жилые дома, магазины, энергетика и другая критическая инфраструктура. Ни часа тишины", - отметил Зеленский.
"Важно, чтобы партнеры помогали от этого защищаться", – добавил президент.
По словам Зеленского, этот удар - показательная реакция России на сигналы, которые она получает от Америки. Президент назвал их опасными: они касаются возможного снятия санкций.
Санкции против России ввели мир, Америка, Европа и другие партнеры Украины. Их приняли через агрессию и войну против нашей страны.
"Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты", - заявил Зеленский.
"Россия должна закончить резню, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги для убийств этому не будут способствовать. Нужна сила, и Америка сильнее российского террора", - сказал президент.
Напомним, утром 15 октября в Печерском районе Киева упал вражеский дрон возле пятиэтажного дома.
Повреждены три дома, пострадали пять человек.
Как сообщало РБК-Украина, с начала вчерашних суток до 9:00 15 октября Россия выпустила по Украине более 850 "шахедов".
По словам Зеленского, часть дронов сбили, но были и десятки попаданий.