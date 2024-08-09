РФ ударила ракетой Х-38 по ТЦ в Константиновке: все, что известно о последствиях

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Как это было и чем была Россия

Около 11:00 произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", где постоянно находятся много людей. На месте загорелся большой пожар.

Сначала глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что оккупанты атаковали город из ствольной артиллерии. Он назвал это целенаправленным ударом россиян. Впрочем, впоследствии уточнил, что путинские войска нанесли авиаудар ракетой Х-38.

По словам начальника отдела полиции Донецкой области Павла Дяченко, удар по ТЦ был такой силы, что здание загорелось сразу. Пока идет разбор завалов, владельцев туда не пускают.

Фото: последствия прямого попадания в магазин "Экомаркет", где также находилось отделение "Новой почты" (t.me/VadymFilashkin/3684)

Под ударом оказалось и грузовое отделение "Новой почты", которое находилось в торговом центре. Один из сотрудников пострадал, у него контузия.

"Предварительно - часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме", - сообщили в компании.

Фото: последствия удара по "Новой почте" в Константиновке (facebook.com/nova.poshta.official)

Сколько жертв и раненых, какие последствия

Известно о по меньшей мере 11 погибших и 44 пострадавших, из них многие получили контузии. Под завалами еще могут находиться люди. Местные власти проинформировали, что среди пострадавших и жертв детей нет. Впрочем, местное издание "Донбасс Реалии" пишет, что из-под завалов достали тело ребенка.

Пожар площадью 1 тыс. кв. м. удалось ликвидировать. При этом спасательную операцию приходилось приостанавливать из-за угрозы повторного обстрела.

По словам Филашкина, кроме "Экомаркета", в котором на момент удара находились около 50 человек, рядом выжжен еще ряд торговых киосков. Также повреждены жилые дома, более десятка автомобилей.

Фото: в Константиновке поврежден торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили (t.me/mvs_ukraine)

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, опубликовав видео последствий.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей... Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - написал глава государства под видео.

Также на удар оккупантов отреагировал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Удар по супермаркету в Константиновке - очередной террор россиян. Война с гражданскими - это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полную расплату за все, что она делает", - отметил он.

Известно, что по факту обстрела уже возбуждено уголовное дело. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: на месте удара по Константиновке проводят спасательную операцию (t.me/mvs_ukraine)