РФ ударила по Одессе: разрушен дом, есть погибшая и пострадавшие

Он рассказал, что в результате вечерней атаки в центре Одессы разрушен многоквартирный жилой дом, произошло возгорание квартир. Кроме того, повреждены многоэтажки, около трех десятков автомобилей, загорелся пожар на территории общественного учреждения и двухэтажного дома.

Также из-за вражеских обстрелов был поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. В этой связи в городе временно остановили котельную, проводятся ремонтные работы.

"Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находится 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Сейчас роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы. Держим ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Ранее Кипер сообщал, что в результате атаки уже известно об одной погибшей, а по состоянию на 00:49 уже о 8 пострадавших. Среди них - 9-летний мальчик, который в состоянии средней степени тяжести в больнице. А также 22-летний парень, он находится в тяжелом состоянии.

"Другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им предоставляется вся необходимая помощь", - рассказал Кипер.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы. В частности, спасатели, коммунальщики и правоохранители Одессы.