РФ ударила по учебному центру Сухопутных войск на Полтавщине: первые детали

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего", - сказано в заявлении.

Благодаря рассредоточению, укрытиям и соблюдению протоколов во время тревоги удалось сохранить жизни военных, которые проходили обучение на полигоне.

"К сожалению, есть раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления", - сообщили в Сухопутных войсках.

Сейчас была создана специальная комиссия для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

"Этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии", - подчеркнули военные.

Напомним, ранее сегодня во время воздушной тревоги в Полтаве прогремел взрыв. В Воздушных силах предупреждали о баллистике в направлении города.

Обновлено в 15:40

В Полтавской ОВА уточнили, что враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской общине.

На момент удара часть военнослужащих находилась на полигоне, выполняя учебные задачи. К сожалению, есть раненые. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.