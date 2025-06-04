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РФ ударила по учебному центру Сухопутных войск на Полтавщине: первые детали

Иллюстративное фото: РФ ударила по учебному центру Сухопутных войск на Полтавщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем среды, 4 июня, нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сухопутных войск.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего", - сказано в заявлении.

Благодаря рассредоточению, укрытиям и соблюдению протоколов во время тревоги удалось сохранить жизни военных, которые проходили обучение на полигоне.

"К сожалению, есть раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления", - сообщили в Сухопутных войсках.

Сейчас была создана специальная комиссия для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

"Этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии", - подчеркнули военные.

Напомним, ранее сегодня во время воздушной тревоги в Полтаве прогремел взрыв. В Воздушных силах предупреждали о баллистике в направлении города.

Обновлено в 15:40

В Полтавской ОВА уточнили, что враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской общине.

На момент удара часть военнослужащих находилась на полигоне, выполняя учебные задачи. К сожалению, есть раненые. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Атака на учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ

1 июня РФ ударила по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. По данным на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

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