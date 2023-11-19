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Россия ударила из минометов по Сумской области. Есть разрушение и погибший

Иллюстративное фото: РФ ударила из артиллерии по Сумской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла минометные обстрелы по населенным пунктам Сумской области вечером воскресенья, 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

По данным ведомства, обстрел начался около 18:30. РФ традиционно применила запрещенные международным правом методы ведения войны и из миномета обстреляла гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда.

В результате атаки россиян погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в сообщении.

Фото: обстрел Сумской области (t.me/prokuraturasumy)

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью уволен в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Тогда от атаки погиб ребенок.

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