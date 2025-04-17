РФ ударила по Николаеву неизвестным дроном: в городе пожар

Российская армия вечером четверга, 17 апреля, нанесла удар по городу Николаев. Атака была нанесена неизвестным дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
"Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", - сообщил Ким.
По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, на месте попадания работают все необходимые службы работают.
"Предварительно - без пострадавших. Жилой сектор не поврежден. Друзья, берегите себя и не пренебрегайте тревогами", - сообщил он.
Напомним, в последнее время российская армия увеличила количество обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.
Одними из самых трагических стали удары РФ по Кривому Рогу и городу Сумы.
В пятницу, 4 апреля, подвергся удару со стороны российских войск. Россияне атаковали город баллистической ракетой, а через несколько часов атаковали дронами. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек, еще 68 - получили ранения.
В 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские оккупанты запустили по Сумам две баллистические ракеты - они взорвались в центре города, где было много мирных жителей.
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