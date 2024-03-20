РФ ударила по Красногоровке и ранила мужчину. Полиция показала видео его спасения

В Харькове 20 марта прогремел взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов города

Из-за обстрела погибли четыре человека, еще семь были ранены. Оккупанты ударили по типографии.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе Днепропетровской области. Пострадало шесть человек.

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