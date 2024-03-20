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РФ ударила по Красногоровке и ранила мужчину. Полиция показала видео его спасения

Архивное фото: РФ ударила по Красногоровке и ранила мужчину (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска ударили по Красногоровке в Донецкой области и ранили мужчину. Полиция была вынуждена провести операцию по спасению пострадавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"В Красногоровке группа "Белый Ангел" спасла раненого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский снаряд разрушил дом 72-летнего мужчины. Он чудом выжил - буквально за мгновение до взрыва вышел из комнаты, которая оказалась в эпицентре удара.

"Мужчина получил травмы головы, конечностей, проникающую травму живота. На спасение сразу приехали "Белые Ангелы". Ехали под обстрелом, в городе поднимались столбы черного дыма", - пишет МВД.

Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и быстро доставили в больницу. 

РФ обстреливает населенные пункты Украины

В Харькове 20 марта прогремел взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов города

Из-за обстрела погибли четыре человека, еще семь были ранены. Оккупанты ударили по типографии.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе Днепропетровской области. Пострадало шесть человек.

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