РФ ударила "Искандером" по припортовой инфраструктуре в Одесской области: есть пострадавшая

Российские войска ударили ракетой, вероятно, "Искадер-М" по Одессе. Пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Враг вновь ударил баллистикой по Одесской области. Поздно вечером выпустил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
"Получили разрушения административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окружающих предприятий - у нее акубаротравма", - добавили военные.
6 апреля в 21:45 на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Позже в Одессе прогремели мощные взрывы.
Отметим, что Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь на 7 апреля. Оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). ПВО сбила все дроны.
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