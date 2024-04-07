РФ ударила "Искандером" по припортовой инфраструктуре в Одесской области: есть пострадавшая

Обстрел Одессы

6 апреля в 21:45 на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Позже в Одессе прогремели мощные взрывы.

Отметим, что Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь на 7 апреля. Оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). ПВО сбила все дроны.

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