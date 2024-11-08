РФ ударила по Харькову: есть пострадавшие, повреждены здания в центре и на Салтовке

Первые взрывы в городе прогремели примерно в 03:03. Через полчаса были слышны повторные взрывы.

Удар по центру города

Терехов сообщил, что последние два прилета были в районе плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова. Синегубов уточнил, что речь идет о Шевченковском районе. В результате атаки зафиксировано повреждение административных зданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр.

Атака Салтовки

Один из вражеских КАБов ударил по 12-ти этажке в Салтовском районе. Из-за этого в доме разрушены несколько этажей, а под завалами находятся люди. Кроме того, возник пожар.

По информации Синегубова, речь идет о частичном разрушении подъезда дома с 1-го по 3-й этаж. Также повреждены здания вокруг.

По состоянию на 04:31 количество пострадавших в салтовской многоэтажке возросло до 10 человек.

Обновлено в 04:40

"Младенец трех месяцев и еще 13 пострадавших имеем на Салтовке", - Терехов.

Оновлено о 05:40



Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених продовжує зростати. Станом на цей час їх 25.



Олег Синєгубов розповів, що на місці ударів працюють медики, рятувальники, комунальні служби, Група швидкого реагування вже зашиває вікна у пошкоджених ударною хвилею будинках.

Обновлено в 05:40

Игорь Терехов сообщил, что количество раненых продолжает расти. По состоянию на это время их 25.

Олег Синегубов рассказал, что на месте ударов работают медики, спасатели, коммунальные службы, Группа быстрого реагирования уже зашивает окна в поврежденных ударной волной домах.