РФ ударила по Харькову: есть пострадавшие, повреждены здания в центре и на Салтовке

В ночь на 8 ноября российские военные в очередной раз совершили пуск КАБов на Харьков. В результате атаки повреждены и частично разрушены дом, а также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Первые взрывы в городе прогремели примерно в 03:03. Через полчаса были слышны повторные взрывы.
Терехов сообщил, что последние два прилета были в районе плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова. Синегубов уточнил, что речь идет о Шевченковском районе. В результате атаки зафиксировано повреждение административных зданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр.
Один из вражеских КАБов ударил по 12-ти этажке в Салтовском районе. Из-за этого в доме разрушены несколько этажей, а под завалами находятся люди. Кроме того, возник пожар.
По информации Синегубова, речь идет о частичном разрушении подъезда дома с 1-го по 3-й этаж. Также повреждены здания вокруг.
По состоянию на 04:31 количество пострадавших в салтовской многоэтажке возросло до 10 человек.
"Младенец трех месяцев и еще 13 пострадавших имеем на Салтовке", - Терехов.
Оновлено о 05:40
Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених продовжує зростати. Станом на цей час їх 25.
Олег Синєгубов розповів, що на місці ударів працюють медики, рятувальники, комунальні служби, Група швидкого реагування вже зашиває вікна у пошкоджених ударною хвилею будинках.
Игорь Терехов сообщил, что количество раненых продолжает расти. По состоянию на это время их 25.
Олег Синегубов рассказал, что на месте ударов работают медики, спасатели, коммунальные службы, Группа быстрого реагирования уже зашивает окна в поврежденных ударной волной домах.
Напомним, что в ночь с 7 на 8 ноября войска РФ совершили массированную атаку дронами на Одесский район. В результате атаки были повреждены частные жилые дома, в одном из учебных заведений выбиты окна и поврежден фасад.
Кроме того, в результате повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек также выбиты окна.
Спустя час после наступления новых суток было известно о двух пострадавших.
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