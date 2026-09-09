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РФ ударила в Харькове по жилому дому, в городе есть пострадавшие

23:37 09.09.2026 Ср
1 мин
Что известно о последствиях очередной атаки?
aimg Эдуард Ткач
Фото: враг атаковал несколько районов (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в среду вечером, 9 сентября, снова атаковали Харьков. За последние несколько часов в городе зафиксировано несколько попаданий и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Согласно его постам, начиная с 22:34 враг снова начал атаковать город. В эту минуту было зафиксировано попадание дрона у многоэтажек в Слободском районе.

"Попадание на территории учебного заведения. В близлежащих домах выбиты окна. На данный момент - без пострадавших", - уточнил позже мэр.

Впоследствии еще один вражеский беспилотник ударил по автомобилю в Киевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Позже оккупанты ударили по Холодногорскому району. Там зафиксировано попадание по жилому многоквартирному дому.

"В Слободском районе есть двое пострадавших", - добавил Терехов.

Обстрелы Харькова и области

Напомним, что вечером 7 сентября россияне тоже атаковали Харьков. Тогда вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Киевском районе города, в результате чего пострадал человек.

Также мы писали, что 9 сентября россияне атаковали "Шахедом" поезд "Харьков - Изюм" у Харьковской области. В результате атаки возник пожар и пострадали люди.

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