РФ ударила в Харькове по жилому дому, в городе есть пострадавшие

Россияне в среду вечером, 9 сентября, снова атаковали Харьков. За последние несколько часов в городе зафиксировано несколько попаданий и пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Согласно его постам, начиная с 22:34 враг снова начал атаковать город. В эту минуту было зафиксировано попадание дрона у многоэтажек в Слободском районе.
"Попадание на территории учебного заведения. В близлежащих домах выбиты окна. На данный момент - без пострадавших", - уточнил позже мэр.
Впоследствии еще один вражеский беспилотник ударил по автомобилю в Киевском районе. Информация о пострадавших не поступала.
Позже оккупанты ударили по Холодногорскому району. Там зафиксировано попадание по жилому многоквартирному дому.
"В Слободском районе есть двое пострадавших", - добавил Терехов.
Напомним, что вечером 7 сентября россияне тоже атаковали Харьков. Тогда вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Киевском районе города, в результате чего пострадал человек.
Также мы писали, что 9 сентября россияне атаковали "Шахедом" поезд "Харьков - Изюм" у Харьковской области. В результате атаки возник пожар и пострадали люди.