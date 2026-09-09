РФ ударила в Харькове по жилому дому, в городе есть пострадавшие

Согласно его постам, начиная с 22:34 враг снова начал атаковать город. В эту минуту было зафиксировано попадание дрона у многоэтажек в Слободском районе.

"Попадание на территории учебного заведения. В близлежащих домах выбиты окна. На данный момент - без пострадавших", - уточнил позже мэр.

Впоследствии еще один вражеский беспилотник ударил по автомобилю в Киевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Позже оккупанты ударили по Холодногорскому району. Там зафиксировано попадание по жилому многоквартирному дому.

"В Слободском районе есть двое пострадавших", - добавил Терехов.