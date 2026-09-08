РФ ударила по "Эпицентру" в Прилуках на Черниговщине

Что происходит на месте удара

После атаки к торговому центру прибыли следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и представители других профильных служб. Правоохранители проводят первоочередные действия, обследуют место происшествия и документируют последствия российского удара по гражданскому объекту.

Полиция также занимается охраной территории "Эпицентра", где произошла атака. Это необходимо для обеспечения безопасности и сохранения следов, которые могут иметь значение для дальнейшего расследования.

Полиция предупредила об опасности

Правоохранители призвали жителей не приближаться к территории, подвергшейся удару. Граждан просят соблюдать необходимую дистанцию и учитывать сохраняющуюся угрозу повторной атаки.

Кроме того, полиция напомнила о необходимости не игнорировать сигналы воздушной тревоги. При объявлении опасности людям следует соблюдать установленные правила безопасности и выполнять рекомендации соответствующих служб.