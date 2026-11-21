Российские оккупанты утром 21 ноября атаковали энергетический объект в Виннице. Часть города без света, ударной волной поврежден детский сад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Винницы Сергея Моргунова.
"В результате попадания в объект инфраструктуры часть города без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщил мэр.
Также, по его словам, взрывная волна повредила детсад. Комиссии обследуют жилые дома.
Напомним, в субботу, 21 ноября, экстренные отключения света охватили Днепр и четыре района области. Поэтому потребителям не стоит ориентироваться на привычные графики.