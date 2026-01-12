РФ ударила по энергетике Украины, зафиксированы обесточивания в семи регионах, - Минэнерго

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики сразу в семи областях, есть значительные обесточивания пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки обесточивались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях", - отметил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.
По его словам, энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью. Так, в Одесской и Житомирской областях продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям.
Кроме того, в Черниговской области в результате обстрела врагом поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.
В Киеве и Киевской области продолжаются восстановительные работы. Применяются экстренные отключения на части правого и левого берегов. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
По словам Андарака, сейчас в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного снижения температуры воздуха.
Войска РФ продолжают системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны.
Во время ночной атаки 12 января в Одесской области были повреждены объекты энергетики и административное здание. По данным местных властей, возникло обесточивание в нескольких населенных пунктах области и микрорайоне Одессы.