РФ ударила дронами по Балаклее: начался пожар

"В результате очередной вражеской атаки, осуществленной с помощью ударных БпЛА, зафиксировано несколько попаданий по территории города Балаклея", - написал Карабанов.

По его данным, на месте происшествия возник пожар, к счастью, пострадавших нет.

"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности", - обратился он к жителям города.



Обстрелы Харькова и области

Напомним, 30 июля над Харьковом были зафиксированы вражеские дроны. Впоследствии спасатели уточнили, что под вражескую атаку дронов в Харькове попали два района - кроме Шевченковского, также пострадал и Слободской.

А вот 29 июля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новоплатоновка в Изюмском районе Харьковской области. Пятеро мирных жителей погибли возле магазина, еще трое получили ранения.

В ночь на 26 июля россияне атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара были повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.