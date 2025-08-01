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РФ ударила дронами по Балаклее: начался пожар

Иллюстративное фото: РФ ударила дронами по Балаклее 1 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня ночью нанесла дроновой атаки по гражданскому промышленному предприятию в Балаклее, что в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника МВА Виталия Карабанова.

"В результате очередной вражеской атаки, осуществленной с помощью ударных БпЛА, зафиксировано несколько попаданий по территории города Балаклея", - написал Карабанов.

По его данным, на месте происшествия возник пожар, к счастью, пострадавших нет.

"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности", - обратился он к жителям города.

Обстрелы Харькова и области

Напомним, 30 июля над Харьковом были зафиксированы вражеские дроны. Впоследствии спасатели уточнили, что под вражескую атаку дронов в Харькове попали два района - кроме Шевченковского, также пострадал и Слободской.

А вот 29 июля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новоплатоновка в Изюмском районе Харьковской области. Пятеро мирных жителей погибли возле магазина, еще трое получили ранения.

В ночь на 26 июля россияне атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара были повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.

 

 

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