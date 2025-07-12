РФ ударила по Черкасской области: повреждены дома, часть абонентов без света

Российские войска сегодня ночью, 12 июля, атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены частные жилые дома, часть абонентов осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"С вечера и до утра наши защитники неба отражали многочисленные вражеские атаки. В пределах Черкасской области уничтожили российскую ракету, а также обезвредили 20 БпЛА. Прошло без травмированных. Это самое главное", - отметил Табурец.

По его словам, в Черкасском районе, по предварительным данным, взрывной волной повреждены 8 частных домов.

"Также без света сейчас полсотни абонентов. Аварийная бригада уже работает. Обследование территории продолжается", - добавил начальник Черкасской ОГА.