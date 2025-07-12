ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ ударила по Черкасской области: повреждены дома, часть абонентов без света

Суббота 12 июля 2025 09:17
UA EN RU
РФ ударила по Черкасской области: повреждены дома, часть абонентов без света Фото: войска РФ ударили ракетами и дронами по Черкасской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 12 июля, атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены частные жилые дома, часть абонентов осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"С вечера и до утра наши защитники неба отражали многочисленные вражеские атаки. В пределах Черкасской области уничтожили российскую ракету, а также обезвредили 20 БпЛА. Прошло без травмированных. Это самое главное", - отметил Табурец.

РФ ударила по Черкасской области: повреждены дома, часть абонентов без света

По его словам, в Черкасском районе, по предварительным данным, взрывной волной повреждены 8 частных домов.

"Также без света сейчас полсотни абонентов. Аварийная бригада уже работает. Обследование территории продолжается", - добавил начальник Черкасской ОГА.

РФ ударила по Черкасской области: повреждены дома, часть абонентов без света

Комбинированный удар по Украине 12 июля

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом преимущественно находились центральные, северные и западные регионы страны.

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке.

В частности, Львов подвергся массированной дроновой атаке. В результате одного из них разрушен подъезд жилого дома. Также произошла утечка газа и воды. Среди других последствий - в Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.

Также взрывы раздавались в Луцке, в городе возник пожар, который полностью уничтожил частный дом.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область Вторжение России в Украину
Новости
Что будет с долларом и евро в середине июля: банкир назвал главную интригу
Что будет с долларом и евро в середине июля: банкир назвал главную интригу
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей