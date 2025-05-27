РФ ударила по аграрным предприятиям в Черниговской области: есть раненые

Российские войска во вторник, 27 мая, атаковали аграрные предприятия в Черниговской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Сегодня днем враг ударил из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Северской громаде. Легко ранены трое работников, оказана помощь на месте, от госпитализации отказались. Повреждены комбайн и трактор, пожар потушили", - сообщил Чаус.
Кроме того, вечером прогремело несколько взрывов в Нежинском районе. Опять пострадало аграрное предприятие. В результате обстрела был ранен тракторист. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу в Нежине.
Также вечером враг ударил по окрестностям Нежина. Повреждено предприятие. Предварительно, без жертв.
Фото: последствия удара РФ по аграрным предприятиям в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)
Напомним, российская армия в ночь на 27 мая, атаковала Украину 60-ю дронами различных типов с пяти направлений.
Силам ПВО удалось сбить 43 вражеских дроны типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
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