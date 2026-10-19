РФ прибегла к провокациям в космосе: ее спутник вплотную подошел к аппарату партнера Украины

По данным сервиса, в 02:06 по всемирному координированному времени (UTC) 19 октября российский спутник находился примерно в 640 метрах позади ICEYE-X36 и на два километра выше его. В 16:07 UTC расстояние между аппаратами сократилось до 26 метров.

Фото: сближение российского спутника "Космос-2612" со спутником ICEYE-X36 на орбите (скриншот карты satellitemap.space)

Как российский спутник оказался рядом с ICEYE-X36

По данным CSIS, в конце сентября 2026 года "Космос-2612" начал серию маневров, которые позволили ему вернуться на ту же орбитальную плоскость, что и ICEYE-X36, а затем приблизиться к его высоте.

12 октября российский аппарат сменил скорость примерно на 27,9 метра в секунду. Это позволило скорректировать его орбиту до высоты около 555 километров – почти такой же, как у ICEYE-X36.

По последним данным satellitemap.space, "Космос-2612" находится на высоте около 547 км над Землей, тогда как ICEYE-X36 - на высоте около 545 км.

Зачем спутники сближаются на орбите

Изменение орбиты требует значительных расходов горючего. В частности, для изменения наклонения спутнику необходимо существенно скорректировать скорость.

В то же время после выхода на ту же орбитальную плоскость аппарат может приближаться к другому спутнику, расходуя меньше топлива на дальнейшие коррекции.

Такие маневры могут позволить подробно наблюдать за другим космическим аппаратом и изучать его конструкцию. При определенных обстоятельствах близкое расположение может создавать возможности для вмешательства в работу спутника.

В то же время, само по себе сближение не доказывает, что Россия планирует повредить ICEYE-X36 или помешать его работе. Для установки целей маневров требуются дополнительные данные.

ICEYE-X36 является коммерческим радиолокационным спутником. Такие аппараты могут получать снимки поверхности Земли независимо от освещения и в облачную погоду. Данные ICEYE используют для разведки, в частности, в рамках сотрудничества компании с Украиной.