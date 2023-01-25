РФ учится на своих ошибках, а ВСУ сложнее бить по складам. Нужны ракеты большей дальности, - ГУР

Он отметил, что оккупанты начали рассредотачивать военные поставки по всей территории России. В частности, по его словам, "все перемещается в южные регионы через Крымский полуостров" по логистическим хабам в Ростовской области России.

"Если вы спрашиваете, что критически для Российской Федерации, то центры тяготения - это именно хабы, и по ним нужно ударить, чтобы нарушить всевозможные системы снабжения", - сказал Скибицкий.

Для этого, по словам Скибицкого, нужно бить по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в самой РФ.

Он отметил, что российские системы материально-технического обеспечения расположены на расстоянии от 80 до 120 км от линии фронта, а это значит, что Украине нужны ударные системы большей дальности, чтобы наносить по ним удары.

Кроме того, несколько украинских чиновников сообщили CNN, что Украина хочет начать контрнаступление до того, как российские подкрепления будут оснащены и готовы к движению. Но для этого Киеву нужно идти дальше.

"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла, на 100-150 километров в тылу противника", - добавил Скибицкий.

Так, он отметил, что для формирования мощных ударных группировок Украине нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника.