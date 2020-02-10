У РФ упевнені в можливості добудувати "Північний потік-2"

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак переконаний в тому, що газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, незважаючи на американські санкції. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Энергетическая политика".

Як заявив Новак, проект "Північний потік-2" дуже важливий для Росії. За його словами, це по суті, третя і четверта нитки газопроводу "Північний потік", який функціонує з 2011 року. Маршрут "Північного потоку-2" практично повторює "Північний потік", а потужність становить 55 млрд кубометрів газу в рік.

За його словами, рішення про будівництво газопроводу "Північний потік-2" у 2012 році приймалося спільно з європейськими споживачами, в проекті беруть участь п'ять іноземних компаній - Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall.

"Тому є розуміння, що ми всі несемо солідарну відповідальність за його якнайшвидшу реалізацію. І ми відчуваємо потужну підтримку європейських партнерів... І всупереч безпрецедентного опору ряду країн, в першу чергу, США, газопровід буде добудований", - додав він.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

Відзначимо, 9 лютого з російського порту в Находці вийшов трубоукладчик "Академік Черський" - судно "Газпрому", яке теоретично здатне добудувати газопровід "Північний потік-2". Судно попрямувало в Сінгапур, куди має прибути 22 лютого.

На початку січня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року.