РФ посилює цензуру в армії та хоче заборонити солдатам користуватися інтернетом, - ГУР

Зазначається, що російське командування розіслало у військові частини "Виписку з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи". В ній йдеться про посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб.

В документі також йдеться про те, що причиною зниження мотивації та панічні настрої військових є інтернет та месенджери.

"Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: "вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії Росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу". А також розповсюдження неправдивої, на думку окупантів, інформації про події та обстановку в зоні бойових дій", - додали в розвідці.

У зв'язку з цим у Росії хочуть заборонити солдатам використовувати мережу або ввести жорстоку цензуру.

"Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів", - підкреслили в ГУР.