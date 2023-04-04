Россияне из "Градов" обстреляли Украинск на Донбассе: есть разрушения

Во вторник, 4 апреля, российские военные из РСЗО "Град" обстреляли город Украинск в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Селидовской городской военной администрации.

"Погибших и пострадавших нет", - добавили в администрации.

Отмечается, что в результате вражеской атаки были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Сегодня Украинск вновь оказался под российским артобстрелом из РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

Напомним, что двое работников шахты погибли в результате ракетно-бомбового обстрела Торецка Донецкой области ночью во вторник, 4 апреля. Еще одна работница предприятия получила ранения.

Российская армия за минувшие сутки обстреляла несколько населённых пунктов Донецкой области. В результате атак врага четыре человека погибли, трое получили ранения.

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