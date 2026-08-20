РФ ударила по Славянску и Краматорску: известно о 10 раненых

Что произошло

Российские войска утром атаковали Славянск и Краматорск. В Славянске удар беспилотниками произошел в 08:20.

Один из дронов попал в магазин в жилом микрорайоне, после чего там начался пожар. Ранения получили три человека.

В Краматорске в результате серии ударов пострадали еще семь человек. С 10:50 российские военные девять раз атаковали город.

Предварительно, для ударов применялись авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК.

Фото: главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram

Последствия атаки

В Краматорске зафиксированы попадания по магазину, предприятию и объекту инфраструктуры. На местах продолжают работать все соответствующие службы.

Жителей Донецкой области призывают учитывать сохраняющуюся опасность российских атак и рассмотреть возможность эвакуации в более безопасные регионы.