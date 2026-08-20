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РФ ударила по Славянску и Краматорску: известно о 10 раненых

13:30 20.08.2026 Чт
2 мин
Россия нанесла серию ударов среди дня
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел (главы Донецкой  областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.)

В результате российских ударов по Славянску и Краматорску Донецкой области сегодня пострадали как минимум 10 человек. В городах зафиксированы попадания по гражданским и инфраструктурным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

Что произошло

Российские войска утром атаковали Славянск и Краматорск. В Славянске удар беспилотниками произошел в 08:20.

Один из дронов попал в магазин в жилом микрорайоне, после чего там начался пожар. Ранения получили три человека.

В Краматорске в результате серии ударов пострадали еще семь человек. С 10:50 российские военные девять раз атаковали город.

Предварительно, для ударов применялись авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК.

Фото: главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram

Последствия атаки

В Краматорске зафиксированы попадания по магазину, предприятию и объекту инфраструктуры. На местах продолжают работать все соответствующие службы.

Жителей Донецкой области призывают учитывать сохраняющуюся опасность российских атак и рассмотреть возможность эвакуации в более безопасные регионы.

Напоминаем, что в ночь на 20 августа российские войска нанесли по Киеву и Киевской области комбинированный удар, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В результате атаки в столице и Броварах погибли люди, десятки жителей получили ранения, также были повреждены жилые здания, складские помещения и объекты критической инфраструктуры.

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Война в УкраинеДонецкая областьКраматорск