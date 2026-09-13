РФ ударила возле украинско-польской границы в Ягодине, - Сибига

"Это путинский террор, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", - подчеркнул Сибига.

На этом фоне дипломат еще раз призвал мир не медлить и остановить Россию, пока не стало слишком поздно.

Глава МИД Украины призвал союзников применить всю силу санкций против агрессивного режима диктатора Владимира Путина.

Он напомнил, насколько важно заставить Москву почувствовать последствия ее террора.

"Не половинчатые решения, а решительные и мощные шаги. Полное торговое эмбарго. Полный запрет на въезд. Полные санкции против военно-промышленного комплекса", - добавил Сибига.

По словам главы МИД, Путин должен понять, что его варварство встретит решительный ответ, который повысит для него цену войны до неприемлемого уровня.

"Это единственный способ его остановить", - подытожил Сибига.

Обновлено в 11:18

Как сообщил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко, россияне не попали непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе.

Ранее информация об ударе по ПП распространялась в социальных сетях, однако спикер пограничной службы ее опроверг.

По словам Демченко, ПП "Ягодин" сейчас работает в штатном режиме. Он также добавил, что враг попал в железнодорожную инфраструктуру. Все последствия сейчас уточняются.

Обновлено в 11:29

На Волыни возле украинско-польской границы российский дрон атаковал локомотив поезда, который следовал из Киева в Варшаву, сообщили в "Укрзализныце".

В результате удара пассажиры не пострадали.

Атака произошла, когда поезд находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.