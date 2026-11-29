Около 18:00 Ганжа сообщил, что российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Днепре. Здание получило повреждения, также возник пожар.

"Информацию о пострадавших уточняем", - написал глава ОВА.

Спустя 15 минут он сообщил о первом пострадавшем.

"6-летний мальчик получил ранения из-за вражеского удара по многоэтажке в Днепре", - подтвердил Ганжа.

По его словам, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже глава ОВА также опубликовал первое видео с места атаки.

"Работают все экстренные службы. Людям предоставляется необходимая помощь", - добавил Ганжа.

Атаки РФ на Днепропетровскую область 29 ноября

Накануне в Синельниковском районе российские войска атаковали районный центр, а также Николаевскую и Богиновскую общины. В результате обстрелов повреждены станция техобслуживания, автомобили, сельскохозяйственное предприятие и частный дом. В больницу в тяжелом состоянии доставили двух 17-летних подростков.

В Павлограде в результате атак повреждены автомобили, а в Терновской общине - гаражи.

В городе Самар также возникли пожары в гаражах и автомобилях.

Под вражеским огнем оказались районный центр, Марганецкая и Покровская общины Никопольского района.

В Кривом Роге поврежден частный дом, в котором вспыхнул пожар.

Кроме того, в Каменском повреждена инфраструктура.