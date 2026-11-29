Вечером 29 ноября российские оккупанты совершили новое воздушное нападение на Днепр.
Об этом заявил глава местной ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Около 18:00 Ганжа сообщил, что российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Днепре. Здание получило повреждения, также возник пожар.
"Информацию о пострадавших уточняем", - написал глава ОВА.
Спустя 15 минут он сообщил о первом пострадавшем.
"6-летний мальчик получил ранения из-за вражеского удара по многоэтажке в Днепре", - подтвердил Ганжа.
По его словам, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Позже глава ОВА также опубликовал первое видео с места атаки.
"Работают все экстренные службы. Людям предоставляется необходимая помощь", - добавил Ганжа.
Накануне в Синельниковском районе российские войска атаковали районный центр, а также Николаевскую и Богиновскую общины. В результате обстрелов повреждены станция техобслуживания, автомобили, сельскохозяйственное предприятие и частный дом. В больницу в тяжелом состоянии доставили двух 17-летних подростков.
В Павлограде в результате атак повреждены автомобили, а в Терновской общине - гаражи.
В городе Самар также возникли пожары в гаражах и автомобилях.
Под вражеским огнем оказались районный центр, Марганецкая и Покровская общины Никопольского района.
В Кривом Роге поврежден частный дом, в котором вспыхнул пожар.
Кроме того, в Каменском повреждена инфраструктура.
Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях новой атаки России на Винницкую область, которая произошла 29 ноября.
Кроме того, сегодня президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары по Украине.