Об этом заявила глава местной ОВА Наталья Заболотная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"В результате вражеской атаки в Винницкой области погибли мужчина и женщина", - уточнила Заболотная.

По ее словам, еще один человек получил легкие травмы.

Также сообщается, что под удар попал жилой дом. Неподалеку от здания загорелись два микроавтобуса.

Чрезвычайники, оперативно прибывшие на место происшествия, уже смогли локализовать пожар.

Глава ОВА добавила, что все службы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - подытожила Заболотная.

Что известно о недавних атаках РФ на Винницкую область

В результате ночного обстрела, который произошел 29 ноября, повреждения получили гаражный кооператив, гражданское предприятие и частный жилой дом.

В частности, в Виннице на территории гаражного кооператива вспыхнул пожар. Огонь и взрывная волна повредили 17 автомобилей, 10 гаражей и складское помещение. Еще четыре машины полностью уничтожены огнем.

Также пострадало гражданское предприятие. В результате атаки травмы получила 40-летняя женщина. Они оказались легкими, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, в другом населенном пункте области взрывной волной выбило окна и повредило крышу частного дома.