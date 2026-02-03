РФ цинично призналась в ударе по энергетике Украины в пик морозов

В Москве цинично заявили, что ракеты и ударные беспилотники якобы били по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, которые используются в их интересах".

Также в российском ведомстве традиционно пытались оправдать атаку, заявив, что она была осуществлена "в ответ на атаки Украины на гражданские объекты на территории России".

При этом российская сторона утверждает, что "цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены", не упоминая о последствиях для гражданского населения Украины в условиях пиковых зимних температур.