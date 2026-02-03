РФ цинично призналась в ударе по энергетике Украины в пик морозов

Российское Минобороны подтвердило нанесение массированного ракетно-дронового удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины 3 февраля. Сегодня на территории страны удерживаются сильные морозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
В Москве цинично заявили, что ракеты и ударные беспилотники якобы били по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, которые используются в их интересах".
Также в российском ведомстве традиционно пытались оправдать атаку, заявив, что она была осуществлена "в ответ на атаки Украины на гражданские объекты на территории России".
При этом российская сторона утверждает, что "цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены", не упоминая о последствиях для гражданского населения Украины в условиях пиковых зимних температур.
В самые сильные морозы этой зимы Россия нанесла массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, обеспечивавшим обогрев украинских городов. Атака по восьми регионам происходила волнами - от дронов и баллистики до крылатых ракет.
Под огнем в течение ночи находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье, а также отдельные районы соответствующих областей.
Под утро враг осуществил пуски крылатых ракет в направлении Киевской и Винницкой областей.
По данным Воздушных сил, РФ применила чрезвычайно большое количество баллистических ракет, что существенно осложнило работу противовоздушной обороны.
По состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей - 38 ракет и 412 беспилотников различных типов.
О последствиях массированного обстрела РФ по энергетике Украины в ночь на 3 февраля - читайте в материале РБК-Украина.