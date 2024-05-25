РФ ночью била баллистикой по Харькову и району: прокуратура раскрыла последствия (видео)

По словам спикера облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, росармия 25 мая около часа ночи нанесла 4 ракетных удара по Харькову и Харьковскому району.

Последствия в Харькове

В Слободском районе Харькова (район в южной части города) было два попадания: первое зафиксировано по зданию лицея, другое - в промышленной зоне.

"Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома", - рассказал представитель прокуратуры.

Последствия в Харьковском районе

Два попадания в Харьковском районе были на открытой местности.

Тоже, к счастью, обошлось без травмированных.

На месте вражеских ударов работают прокуроры и следователи полиции, продолжается фиксация военных преступлений российских захватчиков. Также были начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В Харьковской областной прокуратуре показали видео о последствиях ракетной атаки этой ночью:

Ночной ракетный обстрел Харькова

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая во время воздушной тревоги из-за угрозы ударов с применением баллистического вооружения в Харькове прозвучала серия взрывов.

Позже Харьковский городской глава Игорь Терехов рассказал, что зафиксированы "прилеты" в Слободском районе города. В результате вражеского обстрела было частично разрушено здание лицея, повреждены прилегающая многоэтажка и также несколько авто.