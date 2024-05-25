RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ночью била баллистикой по Харькову и району: прокуратура раскрыла последствия (видео)

Фото: появилось видео о последствиях ракетных обстрелов Харькова 25 мая (t.me.dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты для обстрела Харькова и района в ночь на 25 мая применили баллистические ракеты, предварительно нанося удары с С-300. Зафиксированы попадания по зданию лицея, в промышленной зоне и на открытой местности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По словам спикера облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, росармия 25 мая около часа ночи нанесла 4 ракетных удара по Харькову и Харьковскому району.

Последствия в Харькове

В Слободском районе Харькова (район в южной части города) было два попадания: первое зафиксировано по зданию лицея, другое - в промышленной зоне.

"Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома", - рассказал представитель прокуратуры.

Последствия в Харьковском районе

Два попадания в Харьковском районе были на открытой местности.

Тоже, к счастью, обошлось без травмированных.

На месте вражеских ударов работают прокуроры и следователи полиции, продолжается фиксация военных преступлений российских захватчиков. Также были начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В Харьковской областной прокуратуре показали видео о последствиях ракетной атаки этой ночью:

Ночной ракетный обстрел Харькова

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая во время воздушной тревоги из-за угрозы ударов с применением баллистического вооружения в Харькове прозвучала серия взрывов.

Позже Харьковский городской глава Игорь Терехов рассказал, что зафиксированы "прилеты" в Слободском районе города. В результате вражеского обстрела было частично разрушено здание лицея, повреждены прилегающая многоэтажка и также несколько авто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеРакетный удар