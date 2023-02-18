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РФ держит в Черном море ракетоносители "Калибров": количество ракет в залпе уменьшилось

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Суббота 18 февраля 2023 18:07
РФ держит в Черном море ракетоносители "Калибров": количество ракет в залпе уменьшилось Фото: РФ держит в Черном море ракетоносители "Калибров" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска держат на боевом дежурстве боевые корабли, из которых два являются носителями "Калибров". Их общий залп составляет 8 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"В Черном море корабельная группировка врага состоит из 9 кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них есть надводный и подводный ракетоноситель "Калибров".

"Во время утренней ракетной атаки россияне выпустили 4 "Калибра", 2 из которых наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Следовательно, общий залп в настоящее время составляет 8 ракет", - добавили в командовании.

Напомним, что в Хмельницком из-за утреннего удара есть повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.

Все детали по поводу сегодняшней ракетной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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