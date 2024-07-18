РФ держит в Азовском море 4 корабля: есть ли среди них ракетоносители

По состоянию на утро, 18 июля, в акватории Азовского моря зафиксированы четыре вражеских корабля. Однако ни одно из них не является ракетоносителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Как сообщили военные, по состоянию на 6:30, в Черном море корабли РФ также отсутствуют.

В то же время зафиксирован 1 вражеский корабль в Средиземном море. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, в ВМС сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили: