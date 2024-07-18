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РФ держит в Азовском море 4 корабля: есть ли среди них ракетоносители

Четверг 18 июля 2024 07:22
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РФ держит в Азовском море 4 корабля: есть ли среди них ракетоносители Фото: русские корабли на учениях (t.me/nextalive)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро, 18 июля, в акватории Азовского моря зафиксированы четыре вражеских корабля. Однако ни одно из них не является ракетоносителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Как сообщили военные, по состоянию на 6:30, в Черном море корабли РФ также отсутствуют.

В то же время зафиксирован 1 вражеский корабль в Средиземном море. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, в ВМС сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

РФ держит в Азовском море 4 корабля: есть ли среди них ракетоносители

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты начали строить унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов". Это связано с тем, что Украина имеет высокий процент сбития вражеских ракет.

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