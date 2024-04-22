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РФ и Китай хотят превратить "шахеды" в боеприпас "Ланцет"

Понедельник 22 апреля 2024 17:41
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РФ и Китай хотят превратить "шахеды" в боеприпас "Ланцет" Фото: Россия и Китай хотят превратить Shahed-136 в боеприпас типа "Ланцет" (mil.inua)
Автор: Анастасия Гришкова

В РФ вместе с Китаем работают над превращением "Shahed-136" в боеприпас типа "Ланцет". Оба изделия являются дронами-камикадзе, однако между ними существует существенная разница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Различия между "Shahed" и "Ланцет"

"Shahed" запускается для поражения стационарных целей и без возможности доразведки и донаведения на цель.

"Ланцет" предназначен для поражения, в первую очередь, движущихся целей, которые может найти самостоятельно или быть доведенным на них.

"Главное отличие между ними - связь, так как баражирующему боеприпасу необходимо передавать видео и получать команды управления. И учитывая полученную из собственных источников презентацию из российской "Алабуги", где производятся Shahed-136, для решения этой задачи враг активно сотрудничает с китайскими компаниями", - отмечает издание.

По данным издания, речь идет о попытках установить в Shahed-136 российские модули радиосвязи, например продукцию от российских компаний "Аэроб", Inwave и других. Но отмечают существенные недостатки каждого предложения: где-то малая мощность, где-то малая помехоустойчивость, или сверхвысокая цена.

"В то же время продукция китайских компаний таких нареканий не вызвала, более того, специалисты "Алабуги" уже провели испытания модулей связи непосредственно в Китае. В частности, речь идет об изделии TX900 от китайской компании VCan Group Ltd (коммерческий бренд iVcan). Отмечаетесь, что во время тестов через ретранслятор получено видео в HD-качестве на расстоянии 220 км с задержкой в 60 мс", говорится в материале.

Россия против войны в Украине использует "шахеды"

С осени 2022 года РФ впервые начала использовать дроны-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136".

Напомним, этой ночью противовоздушная оборона Украины уничтожила 5 ударных БПЛА Shahed-131/136 и 1 разведывательную БПЛА "Орлан-10".

Добавим, в Воздушных силах заявили, что российские оккупанты будут усиливать обстрелы Украины. Некоторых ракет у врага осталось в достаточном количестве.

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