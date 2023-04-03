РФ и Индия для торговли нефтью перешли на эталон цен Dubai, - Reuters

Крупнейший производитель нефти в РФ "Роснефть" и крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp договорились использовать ориентированный на Азию ориентир цены на нефть Dubai.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Решение двух государственных компаний отказаться от марки Brent является частью устранения продаж российской нефти в сторону Азии. Это происходит на фоне отказа Европы от нефти РФ.

"Оба образца выражены в долларах и устанавливаются S&P Platts, подразделением американской S&P Global Inc, но Brent в основном используется европейскими нефтяными компаниями и трейдерами, тогда как Dubai находится под сильным влиянием Азии и Ближнего Востока", - говорится в материале .

Генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил в феврале, что цена на российскую нефть будет определяться вне Европы, поскольку Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Согласно новому соглашению, о котором было объявлено 29 марта, "Роснефть" почти удвоит продажу нефти Indian Oil Corp.