RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ и Индия для торговли нефтью перешли на эталон цен Dubai, - Reuters

Фото: РФ и Индия для торговли нефтью перешли на стандарт цен Dubai (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейший производитель нефти в РФ "Роснефть" и крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp договорились использовать ориентированный на Азию ориентир цены на нефть Dubai.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение двух государственных компаний отказаться от марки Brent является частью устранения продаж российской нефти в сторону Азии. Это происходит на фоне отказа Европы от нефти РФ.

"Оба образца выражены в долларах и устанавливаются S&P Platts, подразделением американской S&P Global Inc, но Brent в основном используется европейскими нефтяными компаниями и трейдерами, тогда как Dubai находится под сильным влиянием Азии и Ближнего Востока", - говорится в материале .

Генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил в феврале, что цена на российскую нефть будет определяться вне Европы, поскольку Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Согласно новому соглашению, о котором было объявлено 29 марта, "Роснефть" почти удвоит продажу нефти Indian Oil Corp.

Напомним, что Индия была крупнейшим покупателем морской нефти сорта Urals в марте, и спрос страны на этот сорт означает, что Россия должна поддерживать высокие объемы экспорта.

Продажа российской нефти в Индию в прошлом году выросла в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТА