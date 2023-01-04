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РФ стягивает новые военные подразделения в Крым для удержания оккупированных территорий, - ГУР

Фото: РФ стягивает новые военные подразделения в Крым для удержания оккупированных территорий (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия передислоцирует к северу Крыма новые военные подразделения для удержания временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Черняка.

Он отметил, что оккупанты сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, да называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", - сказал Черняк.

Он отметил, что россияне стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также захватчики продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсонской области.

"Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", - добавил Черняк.

Напомним, РФ держит носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования в Крыму.

Кроме того, россияне продолжают мобилизацию в оккупированном Крыму.

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