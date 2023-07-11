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РФ стянула в приграничье 26 тысяч военных. Эксперт объяснил, когда они могут стать угрозой

Новина українською →
Украина, Вторник 11 июля 2023 13:41
РФ стянула в приграничье 26 тысяч военных. Эксперт объяснил, когда они могут стать угрозой Фото: эксперт оценил вероятность прорыва РФ в Харьковской или Сумской областях (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

На данный момент численный контингент, который РФ накопила в своих приграничных областях маловат для прорыва в районе Харьковской или Сумской областей. Но подобный сценарий возможен, если РФ объединит его с группировкой своих войск на Купянском направлении.

Такое мнение в материале РБК-Украина высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, в приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области россияне стянули суммарно около 26 тысяч военных, почти 150 танков, бронетехнику и артиллерию.

"Если смотреть на всю эту историю через призму самостоятельного движения, например, на Сумскую или Харьковскую области, то этого недостаточно. Но если они синхронизируют действия с контингентом на Купянском направлении, то смогут доставить нам немало хлопот", - говорит он.

Селезнев отмечает, что у противника есть для этого ресурсы, и "наша армия это понимает, продолжая работать над тем, чтобы лишить его этого преимущества".

Ситуация в приграничных регионах Украины

После того как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его наемники совершили неудавшийся бунт и "поход на Москву", не дойдя 200 км до столицы РФ, Украина занялась укреплением северных границ. Буквально вчера командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах, охватывающих три области. А в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов и попыток попасть на территорию Украины вражеских ДРГ.

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