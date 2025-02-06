РФ создала войска БпЛА. К 2030 году хочет привлечь до 210 тысяч бойцов, - Сырский

Главком провел традиционное ежемесячное совещание по беспилотникам, где подвели итоги января 2025 года. Сырский отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений сил беспилотных систем с частями, а также заслушал отчеты бригад и батальонов.

Так, в январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных дронов различных типов. Всего за отчетный месяц дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре.

Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению - подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад.

Сырскому также доложили о переформировании полков в бригады, наращивании беспилотной составляющей в составе механизированных бригад, а также о новейших образцах комплексов РЭБ и их совместимости с БпЛА.

Отдельное внимание уделили докладу J2 (разведки) по формированию россиянами нового рода сил - войск беспилотных систем.

"Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БпС в 277 воинских частях и подразделениях", - отметил главком ВСУ.