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До Конгресу США внесено законопроект про заборону продовження договору СНО-3

Новини » Політика    29.11.2018 - 04:07
До Конгресу США внесено законопроект про заборону продовження договору СНО-3
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

Формальна назва документа - "Про припинення ядерної агресії РФ"

Член Палати представників від Вайомінгу Ліз Чейні, яка є одним з авторів, заявила, що в конгресі представлений законопроект, що забороняє продовжувати договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чейні.

Також співавтором документа став сенатор від Республіканської партії Том Коттон. Повідомляється, що формальна назва документа - "Закон про припинення ядерної агресії РФ".

Конгресмени назвали договір СНО-3 "глибоко помилковою угодою", що була укладена адміністрацією колишнього президента США Барака Обами.

"За останні кілька років ми побачили, що Росія розповіла про декілька нових засобів доставки ядерної зброї, і неясно, чи будуть ці системи підведені під договір", - сказано в заяві Чейны.

Також вона заявила, що серйозну заклопотаність представляють великі запаси тактичного ядерного озброєння РФ і їх переконаність, що ця зброя може бути використовувати як частина стратегії "ескалація заради ескалації".

"Цей законопроект не дозволяє фінансувати продовження договору СНО до тих пір, поки президент США не підтвердить конгресу, що Росія погодилася на достовірне скорочення свого запасу тактичної ядерної зброї, підвівши під рамки нового договору СНО, в тому числі нові системи", - уточнила конгресмен.

У лютому 2021 року закінчується дії договору СНО-3. За цей час США і РФ повинні вирішити про його продовження чи ні.

Нагадаємо, глава Пентагону каже, що Москві не можна довіряти. Під час спілкування з журналістами Меттіс заявив, що не можна розраховувати, що РФ зможе зберегти своє слово.

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