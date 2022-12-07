РФ соблазняет передышкой в боях, но никаких компромиссов. Зеленский заявил о неизменности целей Украины

"Очевидно, что диктатор проиграл. Однако он делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была допущена историческая ошибка", - заявил Зеленский.

Президент акцентировал, если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя.

"Украина и свободный мир точно не должны менять свои цели и обменивать на какие-то компромиссы свои ценности, если диктатура боится признать ошибку и соблазняет передышкой в боях. Мы должны полностью защитить свободу и гарантировать безопасность нашей демократии. Тот, кто начал неспровоцированную и преступную войну, должен проиграть и понести ответственность. Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он подытожил, что любой "другой вариант", кроме украинской победы, будет ошибкой и это нужно честно признавать.

Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Поскольку Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Добавим, после неоднократных заявлений Кремля по поводу "диалога" в Британии предостерегли, что российский диктатор Владимир Путин может использовать переговоры для перевооружения.

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