РФ не створила жодного наступального ударного угруповання для вторгнення, - Резніков

Російська Федерація не створила жодного наступального ударного угруповання, яке необхідне для вторгнення. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі передачі "Право на владу".

За його словами, цю інформацію підтвердили і партнери України.

"На сьогоднішній день ні в одному місці, я вам офіційно заявляю, користуючись не тільки нашими даними, але і даними від партнерів, не створено жодне наступальне ударне угруповання... Для того щоб атакувати Україну їм потрібен буде час для формування такого ударного угруповання", - пояснив Резніков.