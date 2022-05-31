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РФ зосередила зусилля на штурмі Сєвєродонецька: окупанти застосовують РСЗВ

Фото: РФ зосередила зусилля на штурмі Сєвєродонецька (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Донецькому напрямку окупанти зосередили зусилля на штурмі Сєвєродонецька. Активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Противник застосовує вогняне ураження підрозділів українських військ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в районі населеного пункту Тошківка, бойові дії тривають.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупантам вдалося дещо просунутися всередину Сєвєродонецька. Там зараз - вуличні бої, тому жителям міста небезпечно виходити з укриттів.

Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за охочими виїхати, загинув журналіст з Франції.

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Сєвєродонецьк