РФ зосередила зусилля на штурмі Сєвєродонецька: окупанти застосовують РСЗВ

Противник застосовує вогняне ураження підрозділів українських військ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в районі населеного пункту Тошківка, бойові дії тривають.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупантам вдалося дещо просунутися всередину Сєвєродонецька. Там зараз - вуличні бої, тому жителям міста небезпечно виходити з укриттів.

Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за охочими виїхати, загинув журналіст з Франції.

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