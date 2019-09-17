У РФ повідомили про виконання плану будівництва "Північного потоку-2"

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" завершено на 81%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що компанія "Газпром" уклала 1989 км газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

"Продовжується будівництво газопроводу "Північний потік - 2". До теперішнього часу по дну Балтійського моря укладено 1989 км газопроводу - близько 81% від його загальної протяжності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прокладывающее труби "Північного потоку-2" по дну Балтійського моря судно Solitaire в наступному місяці підійде до морського кордону з Данією, яка досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу. Повідомляється, що проект реалізується за графіком, і вони все ще сподіваються отримати дозвіл від Данії до того, як Solitaire увійде в її води.

Також повідомлялося, що Україна готова до загроз, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік-2". За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, уряд розуміє всі загрози для України, пов'язані з будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2".