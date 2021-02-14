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У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2"

Новость на русском → Москва, Неділя 14 лютого 2021 17:23
У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2" Фото: укладання "Північного потоку-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Ігор Литвиненко

Російський газопровід "Північний потік-2" реалізовано більш ніж на 95%. У Росії впевнений, що газопровід буде добудовано, попри санкції з боку США.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак, ТАСС передає.

За його словами, проект "Північний потік-2" реалізується в першу чергу іноземними компаніями, які зацікавлені в поставках газу з Росії.

"Компанією "Газпром" створено спільне підприємство, яке практично вже більш ніж на 95% реалізував цей проект", - сказав Новак.

Він додав, що в проекті зацікавлені європейські країни і компанії.

"Ми впевнені, що попри ті деструктивні підходи, які ми спостерігаємо з боку Сполучених Штатів Америки, які, звичайно ж, у свою чергу, затягують реалізацію цього проекту, він буде добудований", - зазначили в РФ.

Раніше РБК-Україна писало, що "Північний потік-2" розраховують добудувати у водах Данії до кінця квітня.

Також повідомлялося, що "Газпром" планує запустити трубопровід "Північний потік-2" вже в 2021 році.

Зазначимо, днями стало відомо, що компанія Nord Stream 2 AG планує відновити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на наступному тижні.

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