В РФ солдат отправляют на Курское направление за отказ продлевать контракт,- АТЕШ

Российских солдат отправляют на Курское направление за отказ продлевать контракт. Там их ждут "мясные штурмы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Военнослужащих массово заставляют подписывать контракт минимум на 3 года, а тех, кто отказывается будут переводить на Курское направление. При этом командование непрозрачно намекает, чем там закончится их путь - "обнуление" в "мясных штурмах", - рассказали партизаны.

Агент "АТЕШ" в составе Вооруженных сил РФ сообщает о давлении на солдат со стороны командования в 64-й ОМСБр.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, летом 2024 года украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области.

Войскам РФ удалось отбить часть своей территории, однако украинская армия по-прежнему продолжает удерживать контроль над десятками населенных пунктов региона, включая город Суджа.

Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут там огромные потери.

Также Силы обороны Украины впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за время операции ВСУ на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

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