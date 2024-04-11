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РФ сбросила авиабомбу на ТЭЦ в Сумах

Фото: РФ сбросила авиабомбу на ТЭЦ в Сумах (wikimapia.org)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем 11 апреля нанесла авиационный удар КАБам по критической инфраструктуре города Сумы.

Как рассказали в ведомстве, враг сбросил авиабомбу на местную ТЭЦ. На месте работают все необходимые службы.

По предварительным данным, люди не пострадали. Последствия удара уточняются.

Кроме этого из ствольной артиллерии был произведен обстрел Эсманской общины Шосткинского района. В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

ТЭЦ города Сумы

Сумская ТЭЦ поставляет горячую воду и отапливает около 3 млн квадратных метров жилой площади в 958 домах жителей города Сумы.

Атака на Украину в ночь на 11 апреля

Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.

В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА.

Всего было уничтожено 57 воздушных целей:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В том же числе во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, расположенную в Киевской области.

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