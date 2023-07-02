РФ отменила свое главное авиашоу. В Британии объяснили опасения россиян

Ранее российские СМИ сообщили, что в России впервые за 30 лет было отменено международное авиашоу MAKS. Оно проходит в Подмосковье. В ходе авиасалона РФ демонстрирует весь сектор авиации: как гражданские, так и военные самолеты. Это помогало привлекать новых клиентов.

Британская разведка считает, что причиной отмены шоу стала угроза атак беспилотников и международная изоляция из-за войны РФ против Украины.

"Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасности после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России. Организаторы, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб для репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций", - отмечает разведка.

По данным разведки, аэрокосмический сектор России страдает из-за международных санкций, а высококвалифицированных специалистов мобилизуют на войну.

"Тем временем главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа группы Вагнера, для которой он являлся контактным пунктом в Министерстве обороны России", - говорится в сообщении.

Потери российской авиации

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российская армия с начала полномасштабной войны потеряла уже 315 самолетов и 308 вертолетов. Среди уничтоженной авиации есть немало новых бортов, в том числе ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Также из-за влияния санкций пострадала и российская гражданская авиация. Некоторые компании-производители отказались поддерживать техническое состояние российских самолетов.

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