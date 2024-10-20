В РФ жалуются на массированную атаку дронов, в том числе на Москву, были взрывы и пожары

Отмечается, что из-за "массированной" атаки дронов ПВО работала в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Калужской и Московской областях.

Московская область

Около 02:46 по местному времени мэр столицы страны агрессора РФ Сергей Собянин в своем Telegram заявил, что в результате работы ПВО в Раменском городском округе якобы была "отражена атака беспилотника, летевшего на Москву".

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - говорится в его заявлении.

Липецкая область

Губернатор этой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал о якобы "подавление" БПЛА в небе над Липецким и Липецким муниципальным округом.

"На месте падения обломков работают спецслужбы", - информировал российский чиновник и просил также не публиковали в интернете "фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов".

В 02.22 он рассказал, что "обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника".

А уже почти в три ночи губернатор уточнил, что "жертв и пострадавших нет".

"Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача - обезвреживание всех обломков", - говорится в сообщении российского чиновника в сети.

Вместе с тем, в интернете были показаны кадры со взрывами и пожаром в Липецкой области, как утверждается, в результате атаки беспилотников.

Орловская область

В этом регионе жаловались на дроновую атаку вечером в субботу, и заявляли о якобы сбитии средствами ПВО 7 беспилотников.

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Кличков, это произошло "на территории региона".

По его словам, пострадавших и повреждений якобы не было, и "работают оперативные службы"

Однако позже, уже ночью, российский чиновник заявил об уничтожении ПВО еще четырех беспилотников в области.

Курская область

О дроновой атаке в Курской области также сообщалось в сети еще с вечера субботы, 19 октября. Местный губернатор Алексей Смирнов писал в своем Telegram о работе ПВО в регионе, и о сбитии 8 дронов самолетного типа еще около половины десятого вечера.

Однако в сети появились кадры, на которых можно услышать взрывы этой ночью, в результате работы ПВО из-за атаки беспилотников в Курской области, в частности в Курске, и сообщалось о громких взрывах в районе города Железногорск.