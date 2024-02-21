РФ ищет новых покупателей для своей нефти из-за ужесточения санкций

Судно Ligera сейчас находится недалеко от залива Амуай, который связан с нефтеперерабатывающим заводом. В прошлом месяце танкер взял на борт по меньшей мере 1,7 млн баррелей нефти путем перевалки с корабля на судно у южной Греции, прежде чем отправиться в Венесуэлу.

Прибытие танкера знаменует собой первую подтвержденную поставку нефти россиянами в южноамериканскую страну за последние пять лет. В прошлом Венесуэла получала иностранную нефть, чтобы разбавить собственный энергоноситель и облегчить его экспорт.

Поставка также происходит на фоне нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море. Многие суда избегают Красного моря, пытаясь обеспечить безопасность своих экипажей и грузов.

Ранее Urals уже поставлялся в страны Карибского бассейна, в первую очередь на Кубу, но эти объемы поставок сокращаются. Как показывают данные отслеживания судов, в прошлом году на Кубу зашло только два танкера по сравнению с шестью судами в 2022 году.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", Евросоюз и партнеры в прошлом году ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Впоследствии санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз – примерно до 4-5%.

CNN также писало, что США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти после введения ценового потолка. В период с декабря 2022 года по конец 2023 года они потратили на закупки 1,3 млрд долларов.