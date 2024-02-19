ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США закупили индийские нефтепродукты из российского сырья на 1,3 млрд долларов, - CNN

Индия, Понедельник 19 февраля 2024 14:42
UA EN RU
США закупили индийские нефтепродукты из российского сырья на 1,3 млрд долларов, - CNN Фото: Россия заработала на экспорте нефти в Индию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти после введения ценового потолка. В период с декабря 2022 года до конца 2023 года они закупили на 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Всего Россия получила рекордные 37 млрд долларов от продаж сырой нефти в Индию в прошлом году. Часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах на западном побережье Индии, а затем экспортируется в США и другие страны, одобрившие санкции в отношении российской нефти.

По оценкам Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2023 году странами, которые также применяют санкции против России, было импортировано нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на сумму 9,1 млрд долларов, что на 44% больше, чем годом ранее.

Продукты, переработанные за пределами России, не подпадают под санкции, критики называют это упущение "лазейкой на НПЗ".

Теневой флот

Хотя продажи российской нефти в Индию не подпадают под санкции и являются полностью законными, экспертиза маршрутов доставки позволяет предположить, что в этом огромном объеме поставок может участвовать так называемый "теневой флот" танкеров, специально созданный Москвой для того, чтобы попытаться скрыть, с кем и как он торгует, и максимизировать прибыль Кремля.

Некоторая торговля нефтью между Россией и Индией является открытой и прямой. Windward, компания морского искусственного интеллекта, проанализировала глобальные перевозки грузов для CNN и обнаружила в прошлом году 588 прямых рейсов нефтяных танкеров из России в Индию.

Но некоторые перевозки между двумя странами являются более сложными, например, через Грецию. Компания Polar Star Global изучила тот же маршрут и обнаружила в прошлом году более 200 рейсов судов из России, которые выполняли перекачку в Лаконийском заливе на другое судно, которое направлялось в Индию.

США закупили индийские нефтепродукты из российского сырья на 1,3 млрд долларов, - CNN

Теневой флот позволил России создать параллельную структуру судоходства, способную выдержать меняющуюся тактику и направленность западных санкций, с сотнями танкеров непрозрачной собственности, использующими сложные маршруты. По оценкам Windward, в прошлом году этот флот вырос до 1800 судов.

Доходы Кремля

Москва нашла способ обогатиться за счет этого процесса переработки и экспорта. Один из индийских нефтеперерабатывающих заводов и портов, принимающих российскую нефть, находится в Вадинаре и управляется компанией Nayara Energy, 49,1% которой принадлежит российскому государственному нефтяному гиганту "Роснефть". По оценкам CREA, в 2023 году США импортировали нефтепродуктов, переработанных на Вадинаре, на сумму 63 млн долларов, и что около половины нефти, используемой на заводе, была российской. Все это совершенно открыто.

В отчете организации говорится, что экспорт из Вадинара "приводит к значительным налоговым поступлениям для Кремля в виде налогообложения экспортируемой российской сырой нефти", а также за счет прибылей, полученных "Роснефтью" от переработки и перепродажи западным противникам Москвы.

Конечным результатом закупок нефти Индией стало ослабление давления, которое испытывает президент России Владимир Путин из-за нефтяных санкций. Доходы бюджета России выросли до рекордных 320 млрд долларов в 2023 году и будут расти еще больше. По мнению некоторых аналитиков, примерно треть денег была потрачена на войну в Украине в прошлом году, и еще большая часть будет потрачена на финансирование войны в 2024 году.

Напомним, по данным CREA, в течение первых 12 месяцев запрета на российскую нефть с декабря 2022 года Великобритания получила нефтепродукты из российской нефти на сумму около 570 млн фунтов стерлингов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Индия
NEWS
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
DAILY
Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы