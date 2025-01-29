РФ штурмовали укрепления ВСУ в Часовом Яру, артиллерия била более 200 раз

Российская армия пыталась штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Оккупанты также пытались там эвакуировать свое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"На Краматорском направлении противник штурмовал наши укрепления в Часовом Яру, в районе Белой Горы и Дилиевки. Самые ожесточенные бои происходили в городе Часов Яр, по которому оккупанты нанесли 215 артобстрелов", - сказано в сообщении.

Одновременно враг пытался эвакуировать свою бронетехнику, которая была повреждена ранее, и раненых. После нанесения огневого поражения были уничтожены две российские БМП и БРЭМ.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки основные атакующие усилия врага были сосредоточены на Покровском направлении. Противник проводил активные наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Сергеевка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное и Улаклы.

Тяжелые бои продолжались в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Нововасильевке, Надеевке и Янтарном. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия в Волчанске и Старице: понес потери, отошел.

На Купянском направлении атаки врага были направлены на наши позиции в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки. Для поддержки своих наступательных действий неподалеку Песчаного оккупанты пытались применить бронетехнику.

В результате огневого поражения был уничтожен вражеский танк, остальные ББМ - были повреждены. Противник от дальнейших атакующих действий отказался.

На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка и в Серебрянском лесу. Ухудшение тактического положения не допущено.

Для прорыва нашей обороны на Северском направлении враг активно применял мото- и бронетехнику. Атаки врага были направлены на наши позиции в Белогоровке, вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Результат работы наших артиллеристов и пилотов БПЛА - два российских танка, десять ББМ и шесть мотоциклов, которые были уничтожены и повреждены.

На Торецком направлении продолжались бои неподалеку Дачного и в городской застройке Торецка. В районе Леонидовки нашими воинами уничтожено две ББМ и три автомобиля противника, с помощью которых россияне пытались прорвать нашу оборону. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп оккупантов.

На Новопавловском направлении противник проводил штурмовые действия в районе Константинополя и Улаклы. Неподалеку Разлива с целью доставки личного состава на передовые позиции противник применил технику. В результате огневого поражения были уничтожены две ББМ и четыре багги россиян. Остатки десанта вернулись в исходный район.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки состоялось 193 боевых столкновения. Россияне пытались продвинуться на Краматорском направлении.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 10 танков, 24 боевых бронированных машины.