РФ штурмует вдоль всего фронта: в ISW показали актуальные карты боев

За 12-13 сентября российские силы вели наступательные операции по ряду направлений - от Купянска и Лимана до Донецка, Покровска и Запорожья - при этом широко использовались FPV-дроны и планирующие бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

Россияне заявили, что якобы захватили Бессаловку (к северо-западу от города Сумы), а также Кондратьевку и Андреевку.

Однако главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому 12 сентября, что украинские силы "полностью сорвали" российские наступательные операции. Сырский сказал Зеленскому, что российские войска, воюющие вдоль северной границы Сумской области, потеряли наступательную способность, понеся непосильные потери.

По данным ISW, подразделения российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморского флота) являются последней морской пехотой, оставшейся на Сумском направлении, - бригада рассеяна на разных участках фронта.

Россияне заявили о продвижении войск на запад от Синельниково (на северо-восток от Харькова). Также оккупанты вели атаки на север от Харькова в направлении Слобожанского, и на северо-восток от Синельниково и в западном Волчанске. Украинские военные контратаковали возле реки Волчья.

Сообщается, что дроны российской группы спецназовцев "Анвар" наносили удары по украинским позициям в приграничных районах Харьковской области. 13 сентября российские войска продолжили наступление в направлении Великого Бурлука, но значительного продвижения не достигли.

Атаки велись на северо-восток от Великого Бурлука (Хатное, Амбарное) и на восток от него в направлении Отрадного. По словам российского блогера, линия фронта между Хатным и Меловым остается динамичной и меняется ежедневно.

На Купянском направлении россияне продвижения не достигли. Атаки велись вокруг самого Купянска, на северо-запад от него (Дорошовка), на север от него (Голубовка, Кутковка), на северо-восток от него (Фиголовка), на восток от него (Петропавловка) и на юго-восток от него (Песчаное).

На Боровском направлении 12-13 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Боровой (Новая Кругляковка) и на юго-восток (Грековка), но продвижения не было.

На Лиманском направлении атаки велись на северо-запад от Лимана (Шандриголово, Новоселовка, Дерилово), на север от (Ставки), на северо-восток от (Колодязы), на восток от (Заречное) и на юго-восток от (Ямполь, Серебрянское лесничество).

Украинские войска контратаковали возле Колодязов. Российские дроны затрудняют украинскую логистику, а танки и бронетехника используются для огневой поддержки атак небольших групп мотоциклистов, что готовит основу для будущих механизированных наступлений.

13 сентября российские войска продолжали наступать на Северском направлении, включая атаки на северо-запад, северо-восток, юго-восток и на юг от Северска, однако подтвержденного продвижения не было.

На Константиновском направлении продвижение фиксировали вдоль дороги Александро-Шултино-Константиновка; российские силы атаковали вокруг самой Константиновки, на северо-восток, восток и юго-восток, включая Берестко и Софиевку. Российские дроны и планирующие бомбы КАБ-250 применялись против гражданской инфраструктуры и украинских позиций. Украинские войска контратаковали в районе Александро-Шултино и Колодязов.

На Добропольском направлении российские атаки велись на северо-восток, восток и юго-восток от города, в то же время украинские войска контратаковали возле Кучеривого Яра. На Покровском направлении продвижение зафиксировано в северо-западной части Удачного; российские подразделения морской пехоты, понеся большие потери, перешли к штурмам малыми группами. Активно применялись дроны FPV для ударов по украинской технике.

На Новопавловском направлении российские войска продвигались в северо-западном Тостом и к югу от Филии, атаковали вокруг самой Новопавловки и в направлении Ивановки. На Великомихайловском направлении продвижение зафиксировано в северо-западной Новониколаевке; российские подразделения также наступали на восток и юго-восток от Великомихайловки, включая Сосновку, Терновое и Березовое.

Российские войска продолжали наступать на северо-восток от Гуляйполя (Ольговское, Обратное) и в направлении Новоивановки, а также на западе Запорожской области, однако продвижения не достигли. Атаки велись на юго-восток, юг и запад от Орехово (Малая Токмачка, Новоданиловка, Степногорск). Украинские войска контратаковали в районе Плавней.

На этом направлении российские силы изменили тактику: после неудачных механизированных штурмов они используют малые огневые группы по 2-3 солдата, преимущественно ночью, пытаясь прорваться к украинским позициям.

На Херсонском направлении российские войска продолжали ограниченные атаки, активно применяя дроны "Молния" и ведя интенсивный обстрел города.