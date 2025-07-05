РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Потери России в войне

Заметим, что на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.

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