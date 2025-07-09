РФ штурмует на 10 направлениях: свежая сводка Генштаба о фронте на 9 июля

По данным Генштаба, от обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности:

Лесковщина, Горск Черниговской области;

Хутор-Михайловский, Покровка, Прогресс, Бобылевка, Луговка, Высокое, Миропольское Сумской области;

Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Противник нанес 5 авиационных ударов, в целом сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцов и Петро-Ивановки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.

На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Шахово, Полтавка, Паньковка, Владимировка, Сухой Яр и Покровск.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербово.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Одрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.